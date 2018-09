dobivanja statističkih podataka o posjećenosti i načinu uporabe naše aplikacije. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. HRTi aplikacija služi se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na poveznici http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html,

formiranja ciljane ponude i promocije programskog sadržaja te oglašavanje. Za navedene svrhe koristi se servis Gemius. Više informacija potražite na: https://www.gemius.com/cookie-policy.html.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za uslugu HRTi primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies)unutar aplikacije HRTi.Registriranjem za korištenje HRTi usluge suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju. Ova Izjava opisuje koje vaše podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.Upisom osobnih podataka (ime i prezime i adresa elektroničke pošte) u za to predviđena polja prilikom registracije ili prijavom putem Facebook-a dajete privolu da se ti podaci obrađuju i upotrebljavaju u svrhu opisanu ovom izjavom.HRT kroz aplikaciju HRTi prikuplja dodatne podatke o uređaju kojim pristupate usluzi. Podaci koje prikupljamo su: vaša IP adresa, informacija o pružatelju usluge pristupa Internetu, tip uređaja s kojim pristupate, tip i verziju preglednika, operativni sustav, rezolucija zaslona i informacije o sesijama.Prikupljeni podaci obrađuju se u svrhu pružanja kvalitetnije usluge, bolje korisničke podrške, olakšane prijave uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka, ciljane ponude i promocije programskog sadržaja, oglašavanja i slanja obavijesti u obliku tzv. newsletter-a.HRT ni na koji način ne daje podatke o korisnicima HRTi usluge trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, HRT može pouzdanim partnerima s ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka dozvoliti pristup nužnim osobnim podacima u svrhu osiguravanja funkcionalnosti platforme za pružanje usluge te korisničke potpore.Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.Za poboljšanje korisničkog iskustva glede brzine i kvalitete pristupa usluzi, HRTi dijeli anonimizirane podatke sa servisom Cedexis Radar. Više informacija o zaštiti privatnosti potražite na poveznici: https://www.cedexis.com/privacy-policy/ Ranije prikupljeni podaci (spol, datum rođenja, adresa, telefon), koji nisu potrebni za navedenu svrhu obrade, bit će najkasnije do 25. svibnja 2018. izbrisani.Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. U komunikaciji između uređaja podaci se enkriptiraju kako bi donijeli višu razinu sigurnosti i privatnosti u uslugu. Podatke štitimo u više sigurnosnih slojeva, uključujući vodeću tehnologiju enkripcije HTTPS.Aplikacija HRTi koristi tzv. kolačiće (cookies) - skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić).Kolačići se upotrebljavaju za bolje korisničko iskustvo s potpunim funkcionalnostima korištene aplikacije, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). HRTi koristi kolačiće trećih strana radi:Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše aplikacije kao i internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje nekih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.Vaše osobne podatke brišemo nakon vašeg zahtjeva za brisanjem vašeg korisničkog računa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. Prilikom brisanja dio podataka se anonimizira čime se trajno miču sve poveznice s određenom osobom.Ovime vas ujedno informiramo da imate pravo na pristup svim vašim danim osobnim podacima, pravo na njihov ispravak te pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti.Ukoliko opozovete dane privole, vaše osobne podatke ćemo obrisati ali više nećete moći koristiti HRTi aplikaciju u dijelu za koji je potrebna registracija. Osobne podatke možete obrisati u korisničkim postavkama unutar HRTi aplikacije. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti ponovnim registriranjem.Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave, osim kolačića trećih strana. HRT zadržava pravo izmjene ove Izjave i pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku.HRT će o svakoj promjeni obavijestiti svoje korisnike.HRT će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i upite oko vaših prava kao korisnika HRTi aplikacije.Za obradu podataka odgovorna je:Hrvatska radiotelevizijaPrisavlje 310000 ZagrebSlužbenik za zaštitu podataka dostupan je putem adrese e-pošte: zastita.podataka@hrt.hrU Zagrebu, 25.5.2018.